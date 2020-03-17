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Son dakika haberi: elebaşlarının koruması tutuklandı!

Edinilen son dakika bilgisine göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda /KCK elebaşları ve başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunan 2 teröristten biri tutuklandı. İşte dakika dakika nefes kesen bir operasyonla yakalanan Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın korumasıyla ilgili son gelişme

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika haberi: PKK elebaşlarının koruması tutuklandı!

Van Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Türkiye-İran sınırından kaçak yollarla geçiş yapan ve 'PKK/KCK terör örgütü mensubu' olduğu tespit edilen biri kadın olmak üzere 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu, 9 Mart 2020 günü dakika dakika ince elenip sık dokunarak icra edilen fiziki takip neticesinde yakalandığı bildirilmişti.

KARAYILAN VE BAYIK'IN KORUMALIĞINI YAPMIŞ

PKK/KCK terör örgütüne 1996 ve 1999 yılında katıldıklarını beyan eden teröristler, PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını da beyan etmişlerdi. PKK/KCK terör örgütünün panik içerisinde olduğunu da beyan eden teröristlerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Son dakika haberi: PKK elebaşlarının koruması tutuklandı!
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