Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda iki koronavirüs şüphelisi Türk vatandaşı tespit edilince hastaneye kaldırıldı. Bu nedenle 400'ü aşkın Türk umreci uçak ve otobüslerinden indirildi. Türk umreciler kaldıkları otele geri götürülüp karantinaya alındı. Aralarında tansiyon ve şeker hastası olan Türk umrecilere iyi bakılmadığına dair sosyal medyada bir Türk umrecinin video paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Aç ve susuz kaldıklarını belirten yaşlı Türk umreci, umreciler adına sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Türk umreci Suudi Arabistan’dan seslendi: Cumhurbaşkanım bizi kurtarın! | Video

TÜRK UMRECİLER SUUDİ ARABİSTAN'DA MAHSUR KALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen yaşlı Türk umreci yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Türk umreci kendisinin ve Türk vatandaşı olan 400'ü aşkın umrecinin Suudi Arabistan'da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanım Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bizler buraya umre yapmak için 400 küsur Türk vatandaşı olarak geldik. İbadetlerimiz zaman zaman engellendi. Buna 'Şükür!' dedik. Ama ülkemize dönüş hazırlığına geçtiğimizde iki arkadaşımız şüpheli olarak kesin tanı değil, uçaktan alındı. Bizler otobüsten indirildik, diğer arkadaşlarımız uçaktan indirildi. Bizleri odalara kapattılar. Ekmek yok, su yok, kantinler kapalı, yemekhaneler iptal edildi. Bizi mescide dahi salmıyorlar aşağıya. Odalara hapsettiler. Bizler burada cüzzamlı muamelesi görüyoruz."

"AÇIZ, SUSUZUZ! CUMHURBAŞKANIM KURTAR BİZİ!"

Türk vatandaşları arasında kronik hastalıkları olanların bulunduğunu ve aç, susuz bırakıldıklarını iddia eden yaşlı Umreci: "Ben tansiyon hastasıyım Sayın Cumhurbaşkanım. İlaçlarım bitti. Ben ne yapacağım, şeker hastası olanlar var başka hastalığı olanlar var. Onların da ilaçları bitti. Bizler burada perişanız. Açız, susuzuz! Odanın içerisinde sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar yatarak nereye kadar gideceğiz. Benim sizden ricam Cumhurbaşkanım Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşını kurtaracak kadar güçlüdür. Kurtar bizi! Perişanız" diyerek çağrıda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'IN YAPTIĞI MUAMELEYİ ANLATTI

Suudi Arabistan yönetimi tarafından ihtiyaçlarının giderilmediğini belirten Türk umreci, "Biz öleceksek de yurdumuzda ölelim. Biz burada ölüme terk edilmiş mahkûmlar gibiyiz. Ne olur Cumhurbaşkanım. Ne olur kurtarın bizi! Türkiye Cumhuriyeti Devleti asaletini göstersin! Size güveniyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Bizleri buradan kurtarın. Aciziz, yapacak bir şeyimiz yok" diyerek yapılan muameleyi anlattı.

"STRESTEN HASTALANIYORUZ"

Suudi Arabistan'daki uygulama sonrası stresten hastalandıklarını belirterek, "Stresten hastalanıyoruz, ateşimiz yükseliyor, iniyor. Biz hasta değiliz ama hastalanıyoruz. Ne olursunuz Cumhurbaşkanım sizin de aileniz var sizin de evladınız var. Bizi kurtarın, yalvarıyorum. Çığlık atıyorum" dedi.

UMRE'YE GÖTÜREN SEYAHAT ACENTASI AÇIKLAMA YAPTI

Türk vatandaşlarını umreye götüren firmanın başkanı Erdal Doğan da basın açıklaması yaptı. Nuri Doğan Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Acentamız aracılığıyla Umre seyahatine giden vatandaşlarımızın Suudi Arabistan'dan erken dönüşleri için gerekli işlemler tamamlanmış ve 15 Mart günü yolcularımızın Türkiye'ye intikali için havaalanına transferler sağlanmıştır" dedi.

İKİ TÜRK UMRECİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Suudi Arabistan'da yaşanan olayla ilgili açıklamada şu ayrıntılara yer verildi: "Uçağa alınma işlemi başladığında, yüksek ateş sebebiyle iki yolcumuz sağlık ekiplerince müşahede altına alındı. Misafirlerimizin Covid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilmelerinin ardından aynı uçakta seyahat etmek üzere hazır bulunan herkes, görevlilerimiz nezaretinde Suudi Makamlarınca yeniden Mekke'ye döndürülerek kaldıkları otelde karantinaya alındı."

"YEMEK VE TEMİZLİKLE İLGİLİ HİÇBİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Doğan, Türk umrecilerin 14 gün boyunca karantinada tutulacaklarının Suudi makamlarınca taraflarına bildirildiğini belirtti. Açıklamada, "Yemek ve temizlikle ilgili hiçbir olumsuzluk bulunmuyor. Yolcularımızla -karantina şartlarının verdiği ölçüde- en iyi şekilde ilgilenmeye devam ediliyor" denildi.

KARANTİNA KARARINI SUUDLAR VERDİ

Suudi Arabistan'daki Türk umrecilerin karantinaya alınma kararının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yetkililerince alındığını belirten Doğan, "Acentamız veya Türk makamlarının bu konuda bir dahli yok. Süreç tamamen Suudi makamlarının kontrolünde yürüyor. Karantina süreci bittiğinde, tüm yolcularımız yurda döndürülecektir. Gerek acentamız ve TÜRSAB, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Cidde Başkonsolosluğumuz süreci yakından takip ediyor" dedi.