Son Dakika Haberleri | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan corona virüsü toplantısı öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan, corona virüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye geldi. Erdoğan, 82 milyonun merakla beklediği açıklamaları yapacağı konuşmasına başladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, güzel bir tablonun oluşacağını, sabır ile birkaç haftanın atlatılması gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya'daki son duruma dikkat çekti, "En iyi durumda olan biziz. Diğerleri ile mukayese edilemeyecek durumdayız" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın corona virüsü ile ilgili son dakika açıklamalarından satır başları...

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMALARI

Başkan Erdoğan corona virüsü toplantısı öncesi şu açıklamalarda bulundu...

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığı ile ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın ardından milletimize sesleneceğiz. Detaylı bir şekilde dünyada ve ülkemizdeki durumu anlatacağız. Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulması ile ilgili sağlık önlemleri ve tedbirleri hayata geçirdik, devam edeceğiz. Gönüllü ve zorunlu karantina ile hayatı durdurması yanı sıra ekonomik boyutları da olacaktır. Bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme ve ekonomiyi ayakta tutma gibi bir zorunluluğumuz var. İşlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayi ve ticarette çarkları çevirmek elbette kolay değildir. Özel sektörün de sorumlulukları vardır. Bunu atlattığımızda önümüzde bizi bekleyen daha güzel günlerin olduğunu görüyoruz. Sabır ve dua ile bugünleri aşacağımızı umuyorum.

"GÜZEL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR"

Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki düşüş ülkemize büyük avantaj sağlayacaktır. Hastalığı kontrol altında tutarak birkaç haftayı atlatabilirsek umduğumuzdan daha güzel günler bizi bekliyor. Dirayet göstermemiz gerekiyor. Sizlere güveniyorum, birlikte aşacağımıza da inanıyorum.

"EN İYİ DURUMDA BİZİZ"

Şu an en iyi konumda biz varız. Bizden sonra Almanya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizle mukayese edilmeyecek kadar kötü. Virüs ile ilgili alacağımız tüm kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şöyle bir planı uygun bulduk.

Bilgilendirme noktasında, süreci yöneten Sağlık Bakanımız olması hasebi ile bakanımıza 5 dakikalık bir süreç, kabine üyelerimizin 3, STK'ların 3'er dakika konuşma süresi olacak.

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