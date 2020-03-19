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Corona Virüsün görülmeye başladığı 'da son dakika: Sokaklar boşaldı

'ın başkenti Bişkek'te de görülmeye başlayan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında halk kalabalık yerlerden uzak durmaya başladı. Salgının en son uğradığı ülkelerden olan Kırgızistan'da dünyadaki durum göz önünde bulundurularak son dakika tedbirleri alındı ve halk da evde kalma politikasına destek verdi. İşte Kırgızistan'da son durum

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 15:27 ABONE OL
Corona Virüsün görülmeye başladığı Kırgızistan'da son dakika: Sokaklar boşaldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hükümetin ve belediyenin son dakika çağrıları üzerine, her zaman kalabalık olan Bişkek'teki meydan, cadde ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı. Bazı AVM'ler de Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapattı. Eğlence merkezlerinin kapatılması kararının ardından tüm iş yerlerinin kapılarına kilit vuruldu. Maske bulmakta sıkıntı çekilen başkentte bir şirket ücretsiz maske dağıttı.

TOPLU TAŞIMA AZ YOLCU İLE HİZMET VERİYOR

Bişkek'te trafiğe çıkan araç sayısında ciddi düşüş olduğu, toplu taşıma araçlarının da çok az yolcu ile hizmet vermeye devam ettiği gözlendi.

Kırgızistan'da Umre dönüşü 12 Mart'tan beri ev karantinasında tutulan ve 18 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 kişinin durumunun iyi olduğunu bildirildi.

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Corona Virüsün görülmeye başladığı Kırgızistan'da son dakika: Sokaklar boşaldı
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