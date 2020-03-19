Corona Virüsün görülmeye başladığı Kırgızistan'da son dakika: Sokaklar boşaldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hükümetin ve belediyenin son dakika çağrıları üzerine, her zaman kalabalık olan Bişkek'teki meydan, cadde ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı. Bazı AVM'ler de Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapattı. Eğlence merkezlerinin kapatılması kararının ardından tüm iş yerlerinin kapılarına kilit vuruldu. Maske bulmakta sıkıntı çekilen başkentte bir şirket ücretsiz maske dağıttı.

TOPLU TAŞIMA AZ YOLCU İLE HİZMET VERİYOR

Bişkek'te trafiğe çıkan araç sayısında ciddi düşüş olduğu, toplu taşıma araçlarının da çok az yolcu ile hizmet vermeye devam ettiği gözlendi.

Kırgızistan'da Umre dönüşü 12 Mart'tan beri ev karantinasında tutulan ve 18 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 kişinin durumunun iyi olduğunu bildirildi.