Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sığınmacıların olduğu bölge düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Sığınmacıların olduğu bölge düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Avrupa'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların bulunduğu alanda dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor. İlaçlama Birim Sorumlusu Emre Promet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınmacıların alana geldiği ilk günden bu yana ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 11:40 ABONE OL
Sığınmacıların olduğu bölge düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Sınırı geçmek için kalabalık bir biçimde aynı bölgede bulunan sığınmacılara yönelik Türkiye'nin özverili çalışmaları devam ediyor. Edirne Sağlık Müdürlüğünün özel kıyafet giyinen görevlileri tarafından, sığınmacıların kaldığı çadır ve çevresi dezenfekte edildi. Görevliler ayrıca bu alanda sağlık hizmeti veren sahra çadırlarında da çalışma gerçekleştirdi. Sağlık Müdürlüğü İlaçlama Birim Sorumlusu Emre Promet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınmacıların alana geldiği ilk günden bu yana ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi.

HAFTA SONU DA DEVAM EDİYOR

Sığınmacıların yaşadığı çadırlar ve çadır aralarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Promet, "Hafta sonu dahil olmak üzere bu işlemimizi sürdürüyoruz." dedi.

Bu arada, UMKE ekipleri de sıklıkla sığınmacıların vücut ısılarını termal ve elektronik cihazlarla ölçüyor.

Mehmetçik'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu! Sınırdan SON DAKİKA...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Sığınmacıların olduğu bölge düzenli olarak dezenfekte ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA