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Corona virüs karantinasına alınan yurtlarda 3. gün! Kurallar kararlılıkla devam ediyor

Avrupa'dan gelen ve 'da yurtlara yerleştirilen Türklerin süreci üçüncü gününe girdi. Karantina yurtlarındaki güvenlik önlemleri de devam ediyor. 24 saat boyunca yurtların çevresinde nöbet tutan ekipler giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. İşte corona virüs nedeniyle belirlenen karantina yurtlardan son dakika görüntüleri

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:26 ABONE OL
Corona virüs karantinasına alınan yurtlarda 3. gün! Kurallar kararlılıkla devam ediyor

Avrupa'dan ve Umreden olmak üzere Türkiye'ye dönen vatandaşlar, 14 gün boyunca corona virüs nedeniyle karantina altında kalacakları yurtlara geçtiğimiz Salı yerleştirilmişti. Yurtlardan 3. güne dair son dakika görüntüleri geldi. Gelenler Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı.

24 SAAT ESASIYLA GÜVENLİK VE TEDBİR

Karantinadaki üçüncü günde de polis ekipleri yurtların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 24 saat boyunca yurtların çevresinde nöbet tutan ekipler giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. Ambulanslar ise yurtlarda görevli doktor ve hemşireler için hazır halde bekletiliyor. Üç yurdun önünde de TOMA'lar güvenlik önlemi nedeniyle görev alıyor.

Kovid-19 karantinasında kurallar aynı katılık ve kararlılıkla devam ederken karantinadaki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları alınan tedbirler kapsamında gideriliyor.

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Corona virüs karantinasına alınan yurtlarda 3. gün! Kurallar kararlılıkla devam ediyor
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