İletişim Başkanı Altun'dan Yaşlılar Haftası mesajı: "Aydınlığımız, hafızamız..."

Altun, Twitter hesabından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu. Altun'un, "Bizlere kol kanat geren, doğru yolu gösteren aydınlığımız, geçmişi yarınlarımıza taşıyan hafızamız, bizleri sabırla büyüten büyüklerimiz. Sizleri çok seviyoruz." mesajıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı: "Bizi sabırla büyüten çınarlarsınız. Doğru yolu gösteren aydınlığımızsınız. Geçmişi yarına taşıyan hafızasınız. Sizi seven kalplerde bir duasınız. Annemiz, babamız, canımızsınız. Yaşamak en çok sizin hakkınız."

SALGININ DURDURULMASI İÇİN İŞİNİN EHLİ ÇALIŞANLARA GÜVENİYORUZ

"Türkiye salgının durdurulması için acımasız önlemler almak ya da sorunu yok saymak yerine güçlü sağlık sistemine ve işinin ehli sağlık çalışanlarına güveniyor. Aynı zamanda dostlarımıza ve müttefiklerimize de test kitleri gönderiyoruz. Çünkü hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

Instead of taking draconian measures or ignoring the problem, Turkey relies on its robust health care system and talented medics to stop the pandemic.



At the same time, we supply test kits to our friends and allies.



Because no virus is more durable than the measures we take. pic.twitter.com/qsSuPDplHr