Sağlık Bakanlığı son dakika duyurdu: Coronavirüs testi yaptıranlar dikkat!

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı 'online corona testi' yapılabilmesi için bir site yayına aldı

koronaonlem.saglik.gov.tr adresli sitede yöneltilen sorulara göre verilen cevaplar değerlendiriliyor ve "Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür" ya da "Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz" uyarısında bulunuluyor.

Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor.

VAKA SAYISI 359'A ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüs vakaları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki son durum hakkında bilgi verirken 19 Mart itibarı ile vaka sayısının 359'a, ölüm sayısının ise 4'e ulaştığını bildirdi.

AİLE HEKİMLERİ ;KORONAVİRÜSTE DEVREDE! TEK TEK HERKESİ ARIYORLAR

Çin'de başlayan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine tedbirler arttırıldı. Yurt dışından gelen vatandaşların olduğu bölgelerdeki aile hekimlerine bilgilendirme yapılırken, bu bölgelerdeki aile hekimleri yurt dışından gelenleri tek tek arayarak kontrole başladı.

Aile hekimleri yurt dışından gelenleri tek tek arayarak, "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ateşiniz, öksürüğünüz var mı?" diye sormaya başladı.

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelenlerin aile hekimlerince kontrolüne karar verdi. Uygulama başladı ve aile hekimleri yurt dışından gelen tüm vatandaşları telefonla arayarak, "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?, Ateşiniz, öksürüğünüz var mı? Evde kaç kişisiniz" gibi sorular yöneltiyor.

Aile hekimleri yurt dışından yeni dönerek kendisini izole edenlere "Diğer aile fertleri ile fazla temas etmeyin, etmek mecburiyetinde kalırsanız maske kullanın, havlu, bardak gibi eşyaları ortak kullanmayın" uyarısında bulunuyor. Ateşi olan kişilerin ise maske takarak derhal sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyor.

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