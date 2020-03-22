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haberi: Bakan Koca Türkiye'deki vaka sayısını açıkladı! 30 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı , Türkiye'deki vaka ve ölü sayısına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. " dedi. Bakan Koca ayrıca toplamda 20.345 test yapıldığını, 1.236 tanı konulduğunu ve hepsi yaşlı 30 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 22:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka sayısını açıkladı! 30 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölüm sayısı hakkında son dakika paylaşımında bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." dedi.

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"20.345 TEST YAPILDI, 1.236 TANI KONDU, HEPSİ YAŞLI 30 HASTAMIZI KAYBETTİK"

Bakan Koca ayrıca, "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTE DÜN DURUM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Bakan Koca dün ise, "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." demişti.

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Son dakika haberi: Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka sayısını açıkladı! 30 kişi hayatını kaybetti
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