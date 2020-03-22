Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım: Mesajı herkes alsın istedik

Son dakika haberi... Türkiye corona virüs ile mücadelesini her alanda artırarak sürdürürken salgının yayılmaması için vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak çağrıyı yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." mesajını paylaştı.

"SİZ DE EVDE KALIN"

Bakan Koca, Twitter'dan, Samsun'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkaları takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, iki kardeşin fotoğrafının altında, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadesine yer verdi.

Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik. pic.twitter.com/LHKSX9rdfa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bakan Koca corona virüse ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullanmıştı.