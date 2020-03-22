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yasaklandı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Mangal yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla milli parklarda, ormanlarda bakanlığa bağlı park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi. Pakdemirli, Twitter mesajında "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Önceki gün salgın riskine rağmen Belgrad Ormanı'nda mangal yapanlar büyük tepki çekmişti.
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Mangal yasaklandı
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