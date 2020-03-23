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Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 17:20 ABONE OL
Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza soruşturmasında 24 Şubat tarihinde tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.

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TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

KONUTUNU TERK ETMEME KARARI

Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.

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Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi
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