Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu! İşte alınan yeni corona virüs kararları!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13.30'da başlayan kritik Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçti. Türkiye'nin merakla beklediği basın açıklamasında, Bakan Koca yeni tedbirler ve vaka sayılarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası corona virüs açıklamaları

Kıymetli arkadaşlarımız corona virüsün ortaya çıkışının ardından 104 gün geçti. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün vaka sayısını açıkladık. Son 24 saatin bilgilerini verdik. Mücadelede ciddi bir deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine olasılıkla bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Ölümlerin nedeni yaş değil, yaşlılıkla gelişen hastalıklar. Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı.

KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE DAYANIŞMAMIZIN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Size ihtiyacımız var. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlerseniz. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz, tedbir alıyoruz Koronavirüs mücadelesinde dayanışmamızın dünyada örneği yok. Felaket tellalığı yapanlara toplum olarak prim vermiyoruz.

32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza teşekkür ederiz.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MASKELER YURT DIŞINA SATILAMAYACAK

Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü.

Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık

Son dakika! Bakan Koca açıkladı! 32 bin yeni sağlık personeli dahil ediliyor | Video

YERLİ SOLUNUM CİHAZININ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ

Değerli arkadaşlar tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönemle ilgili bilgilendirmem var. Yerli solunum cihazının üretimine başlıyoruz. Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka ülke olmayacağız.

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: "İyileşen hastalarımız var" | Video

İYİLEŞEN VAKALARIMIZIN SAYISI FAZLA

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. İlla devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkes kendini izole edebilir.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ARALIĞI

Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu gündeme alacağız. Ölenlerin yaş aralığı ile ilgili Koca, "91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." dedi.

Sağlık personeli içinde de pozitif vakalar var

LABORATUVAR TESTİNDEN ÜCRET ALMIYORUZ

Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak. Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: "Sağlık personelimiz arasında koronavirüs sonucu pozitif olanlar var" | Video

Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil. Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı

CORONA VİRÜSTE DÜN DURUM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece Twitter'dan açıklanan son verilere göre Türkiye'de toplam corona virüs vaka sayısı 1.236 oldu. Tamamı yaşlılar olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 oldu. Corona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.