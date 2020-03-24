Kapıda hizmet tam gaz

Corona virüsü ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağından dolayı evinde kalan vatandaşların imdadına belediye, polis ve jandarma ekipleri yetişiyor. İşte yurttan bazı örnekler:



JANDARMADAN EKMEK İSTEDİ

MALATYA: 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağından dolayı Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler mahallesindeki evinde kalan 68 yaşındaki Süleyman Yaşar, jandarmayı arayarak sokağa çıkma yasağından dolayı evinden çıkamadığını ve ekmeğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Akçadağ ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adam için fırından taze ekmek alarak evine götürdü. Kapıyı açan Süleyman Yaşar, "Sağolun, size zahmet oldu. Ama kusura bakmayın, ne yapayım" dedi. Jandarma görevlisi ekmeği teslim edip, Yaşar'a hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.



ERZAK KOLİSİ DAĞITILDI

MARDİN: Mardin'de Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal mahallerde yaşayan 65 yaş üstü çiftlere gıda yardımında bulundu. Derik ilçesinde jandarma personeli evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıttı. Derik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin eşliğinde jandarma personeli ücretsiz erzak kolileri dağıttı. Önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren ekipler, vatandaşlara bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Evinden çıkamayan Fuat Eşin ve Sultan Ayav, "Sağolun Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.







'YAŞLILARIN YANINDAYIZ'

AMASYA: Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatları ile kurulan "Vefa Destek Grubu" ekipleri, vatandaşların siparişlerini evlerine kadar götürüp teslim etti. Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Yşlıların yanındayız, her türlü hizmetine varız, yeter ki dışarı çıkmayalım" dedi.

TOKAT: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında bu grubun temel ihtiyaçlarını karşılamak için devreye giren Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Tokat Emniyet Müdürlüğü 155 hattına ilk gün 335 çağrı geldi. Bu çağrılardan 76'sı polis ekipleri tarafından fiili olarak gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen taleplerin çoğu ilaç ihtiyacı, alışveriş ve nakit para ihtiyacının giderilmesi yönünde oldu. Polis vatandaş adına bankamatiklere giderek, nakit çekme ihtiyaçlarına da yardımcı oldu.



Sırrıberk ARSLAN-Ferhat LAP-Nezir GÜNEŞ-Mihriban KOÇAKER- Rıdvan UYSAL / SABAH

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