Son dakika: Başörtülü öğretmene hakaretler yağdırmıştı! Can Ataklı hakkında suç duyurusu...

Son dakika: EBA TV'de ders veren başörtülü öğretmene hakaretler yağdıran Can Ataklı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Eğitimciler Birliği Sendikası Ataklı'yla ilgili suç duyurusunda bulundu. Sendikanın avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, Ataklı'nın, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmen hakkındaki sözlerine yer verildi.

Dilekçede, başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendirdiği belirtilerek, Can Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Son dakika: Can Ataklı'dan EBA TV'deki başörtülü öğretmene öfke dolu skandal sözler | Video

Öte yandan, sendikadan yapılan açıklamada, Ataklı'nın EBA TV'de öğrencilere ders anlatan başörtülü öğretmen nezdinde manevi değerlere ve tüm başörtülülere dil uzattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak, milli ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER

Uzaktan eğitimi veren öğretmenin başörtülü olmasına takılan Ataklı, "Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var" dedi.

TÜRBANLI ÖĞRETMENE "FACİA" DEDİ

Ataklı'nın hakarete varan sözleri bitmek bilmedi, "Bana göre yanlış ama var. Bu Milli Eğitim Bakanı ile bunu yapmaları mümkün değil kardeşim. O kafa yapamaz bunu. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştiricem tabi kardeşim. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Can Ataklı'nın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Ataklı için yapılan yorumların bazıları şöyle:

Can Ataklı uzaktan eğitim programındaki öğretmenin kapalı olmasından rahatsız olmuş...

Ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği virüs bu zihniyetin umurunda değil varsa yoksa İslam...

Virüse bile çare buluruz ama Can Ataklı denen başörtüsü düşmanı herifin kara zihniyetine çare bulamayız. Allah sorsun.

Dünya 21.asrın en ciddi kriziyle karşı karşıya, @can_atakli_'nın derdi insanların giyimi. COVİD_19'dan daha tehlikeli olan işte bu zihniyet.

Bu Can Atakli için ortaya konulmuş bir suç yok mudur hala. Bu adam bu halka saldırmaya devam ediyor.

Kadınlara nasıl giyinmesi gerektiğini öğretmeye çalışmaktan vazgeçin. Can Ataklı bu zihniyetin şortlu kız görünce hakaret eden zihniyetten hiçbir farkı yoktur. Kadınları kalıplara sokamazsınız.