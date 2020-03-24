Son dakika: Yaşlı vatandaşın görüntülerini çekmişlerdi! Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği cezasını açıkladı!

Ankara'da kaldırımda yürüdüğü sırada yaşlı adamın önünü kesen bir grup, polis rolü yaparak yaşlı adamı "yasak var, dışarıda gezme" şeklinde sözlerle korkutmuştu. Tepki çeken olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan kişilerin alacağı ceza belli oldu...

15 GÜN EVDEN ÇIKMAMA CEZASI

Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti.

HAFTADA 2 GÜN HUZUREVİ ZİYARETİ EDECEK

Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.



KONUYLA İLGİLİ ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL DE BİR AÇIKLAMA YAPTIAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında 15 gün evini terk etmeme ve huzurevini ziyaret etme kararı verildiğini belirtti.

Bakan Gül, Twitter'dan verilen kararı değerlendiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi."

Yaşlı adama saygısızlık yapan şahsın kendi çağrısına uymadığı ortaya çıktı

NELER OLMUŞTU

Corona virüsü etkilerinden yaşlıları korumak için 65 yaş ütüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından dışarı çıkan yaşlılara polisler ve zabıtalar uyarılarda bulunarak evine geri gönderiyor. Bu sırada bazı kişiler ellerine aldıkları kameralar ile sokakta gördükleri yaşlıları ifşa ediyor. O görüntülerden biri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Son dakika: Yaşlı adama saygısızlık yapan şahıs yakalandı! | Video

Söz konusu videoda, şahıs yolda yürüyen yaşlının önünü kesiyor ve "Amcacım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz?" diye soruyor. Mahcup olan adam, "Ben hastaneye geldim, otobüse binip eve gideceğim ama otobüs beni almadı" diyor. Bunun üzerine şahıs, "Normalde size cezai işlem uygulamamız gerekiyor, bu seferlik sizi affedelim. Evde kal, evde kal" diyerek tepki gösteriyor. Video sosyal medyada binlerce kişinin tepkisi ile karşılaştı. Vatandaşlar yaşlı amcaya yapılan saygısızlığı sert şekilde eleştirdi.