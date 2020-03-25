HDP’li başkan dağa eleman gönderiyordu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın Eğil ilçesi HDP'li Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Yenişehir belediye başkanı Belgin Diken, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alınmıştı. 5 belediye başkanının gözaltına alınması ve yerlerine kayyum atanması sonrasında soruşturmanın tüm ayrıntılarına SABAH ulaştı.Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'un terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği, kendisinin de 31 Mart yerel seçimlerinde Kuzey Irak'a giderek onay aldıktan sonra aday gösterildiği belirtildi.Gizli tanık ise ifadesinde, ailesi HDP binası önünde oturma eylemi yapan Süleyman Çetinkaya'nın da Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul tarafından dağa götürüldüğünü anlattı. Belediye binasında, geriye dönük kamera incelemesinde de gizli tanık ifadelerinin doğru ve görüntülerle uyumlu olduğu anlaşıldı. Soruşturmada Kandil'in terörist Rıza Barut'u da belediye faaliyetlerini kontrol etmek ve örgüte eleman temin etmek için görevlendirdiği ortaya çıktı. Yeğeni olan Cuma Akkul'un da Uludere'de çatışmada öldürüldüğü belirlenen eski Belediye Başkanı Akkul, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklandı.HDP'li Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken.Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ile Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken'in ise terör örgütü PKK'nın çağrısı üzerine gerçekleştirilen çok sayıda yasadışı gösteri ve basın açıklamalarına katıldıkları, terör örgütü propagandası yaparak özellikle de Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığına dair kamuoyunda algı ve provokasyon yaratarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştıkları bildirildi. Sur'da ve diğer ilçelerde kazılan çukur ve hendek eylemlerine destek olmak için izinsiz yürüyüşler düzenleyerek halkı sokağa çıkmaya ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmek için yoğun çaba sarf ettikleri kaydedildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Naşide Toprak, Belgin Diken, Tarık Mercan ve Ahmet Kaya adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.