Son dakika: Corona virüs toplantısı sonrası iki bakandan ortak açıklama! Okul tatili uzayacak mı?

Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

BU MÜCADELEDE DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR, SONUÇ ALACAĞIZ

Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet bu mücadeleyi organize eden güçtür. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür, sonuç alacağız. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor.

OKULA VERİLEN ARA UZATILACAK

Çocuklarımızın eğitimi devam ediyor. Eğitim bir süre TV ve internetten veriliyor. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Çocukların da konuyu böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasın. Verilen ara uzatılacak.

BİRİ 60 DİĞERİ 65 YAŞINDA İKİ VAKAMIZ TABURCU OLDU

Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Erken dönemde ilk iki vakamız bugün taburcu oldu. Biri 60 diğeri 65 yaşında iki vakamız yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

YENİ CORONA VİRÜS VAKALARINI DİJİTAL ORTAMDA PAYLAŞACAĞIZ

Hem test sayısını, hem vaka sayısını hem kaybettiğimiz hasta sayısını, hem de iyileşen hasta sayısını dijital ortamda paylaşacağız.

İyileşen hasta sayısı 26.

ÇİN'DEN GELEN İLAÇLAR KULLANILIYOR.

Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Çin'den gelen ilaçlar kullanılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı önemli. Çocuklarımızın eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda her türlü senaryoya hazırız.

30 NİSAN'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM

30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.

Bakan Selçuk ücretli öğretmenler ile ilgili, "Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Sınav senesinde olan öğrencilerimize özel çalışmalarımız artarak devam edecek. LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel karalara bağlı. Tedbirimiz hazır.

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BAŞKAN ERDOĞAN: SON KARAR BİLİM KURULU'NUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti.

Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var." ifadelerini kullanmıştı.