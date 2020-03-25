Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den gıda işletmelerine flaş uyarı!

Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı.

Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; HASTA PERSONEL ÇALIŞTIRMAYIN ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın.



İşletmeleriniz için alabileceğiniz diğer tedbirleri de hazırladığımız videodan izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/b3yXGPbCE3 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 25, 2020

Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.

Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.

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