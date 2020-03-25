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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı 'den gıda işletmelerine flaş uyarı!

Bakan Pakdemirli'den coronavirüs mücadelesi konusunda gıda işletmelerine önemli uyarı geldi. Tarım ve Orman Bakanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Son dakika haberinin detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den gıda işletmelerine flaş uyarı!

Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.

Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.

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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den gıda işletmelerine flaş uyarı!
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