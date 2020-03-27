SON DAKİKA! Sınavlarda corona virüsü değişikliği! ÖSYM ve MEB'den art arda flaş hamleler...

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını tüm dünyadaki düzeni altüst etmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle tüm alanlarda aksamalar yaşanırken, eğitim de büyük darbe aldı. Tarihi öneme sahip sınavların tarihi değişirken, üniversiteler ve okullar uzaktan eğitime geçti. Türkiye'de de salgın ile birlikte önemli değişiklikler yaşanıyor. YKS'nin ertelendiği dün YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından duyurulmuştu. Bugün ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamalarda bulundu. Aygün yaptığı değerlendirmede, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." dedi. Son dakika haberleri Aygün'ün açıklamaları ile de sınırlı kalmadı. Aygün'ün açıklamalarından dakikalar sonra MEB'den bir hamle geldi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Yazıda yer alan bilgilere göre; 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

Üniversite sınavı 25-26 Temmuz’da

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ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün sınavlar ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Aygün açıklamasında koronavirüse vurgu yaptı, tarihlerde değişiklikler olacağının mesajını verdi. Aygün'ün açıklamasının ardından yeni sınav takvimi yayınlandı. KPSS tarihlerinde büyük değişiklikler yaşandı.

KPSS TARİHLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasının ardından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tarihlerinde büyük değişiklikler görüldü. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren KPSS tarihlerinde yapılan değişiklikler şöyle:

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

BİR HAMLE DE MEB'DEN GELDİ

Kendi bünyesindeki sınavlar için kararlar alan MEB, YKS için YÖK'ü işaret etmişti. YÖK, aldığı kararla 25-26 Temmuz tarihlerinde YKS'nin yapılacağını söyledi. Böylece 1 aylık bir erteleme oldu. MEB ise içerikler konusunda öğrencilere destek olacağını ve yüz yüze eğitimden sorular geleceğini söylemişti. Bununla ilgili flaş bir hamle geldi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Yazıda yer alan bilgilere göre; 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.