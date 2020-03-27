Üniversite sınavı 25-26 Temmuz’da

LGS'Yİ

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Saraç şöyle konuştu: "Bu sene bahar dönemini uzaktan eğitim ve dijital eğitimle sürdürmeye karar verdik. Bu dersler yaz aylarında tamamlanacak. Olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Kampüslerde gerekli olmadıkça öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Gençlerimizin de beklenti ve talepleri bu çerçevede olmalıdır. Bu süreçte örgün eğitime ara vermek zorundayız" dedi.Bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ertelenmesine karar verildiğini açıklayan Saraç, "YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" diye konuştu. ANKARAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını belirterek, "7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler" dedi.