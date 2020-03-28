Son dakika: Havayolu ulaşımında flaş kararlar

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara "Seyahat İzin Belgesi" düzenlenmesine başlayacak.

VALİ YERLİKAYA: BELGE İSTENECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava yolu ile yurt içi uçuşlarda yarın saat 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."

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