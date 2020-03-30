Apronlarda park yoğunluğu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Koronavirüs nedeniyle tüm uçuşların durdurulması dünyada olduğu gibi Türkiye'deki havalimanlarında da ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı apronlarında onlarca yolcu uçağı park etti. Dünyada yere indirilen binlerce boş uçak için park yeri sıkıntısı yaşanırken filosunda 25'i kargo olmak üzere toplam 361 uçağı bulunan THY, 180'e yakın uçağını ana üssü İstanbul Havalimanı'nda bekletecek. Ayrıca çaklarının bir kısmını hem park hem de bakım amaçlı olarak Atatürk Havalimanı'na kaydırdı. Onur Air 27 uçağını Atatürk Havalimanı'nda, Pegasus Havayolları ise 82 uçağını ana üssü olan Sabiha Gökçen'de tutuyor. Sunexpress de 51 uçağını charter uçuşu yapan diğer havayolu şirketleri ile birlikte Antalya ve İzmir'de yere indirdi. Bu arada iç hatlarda belirlenen 14 hatta uçmak için gerekli 'Seyahat izin Belgesi' başvuru işlemleri İstanbul Havalimanı'nda başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanı satış öfislerine gelerek biletlerini almaları uyarısında bulundu.