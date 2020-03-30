Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken, CHP'li isimlerden infial yaratacak provokatif paylaşımlar geliyor. O paylaşımlarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ismi öne çıkıyor. Ağbaba, önce Hakkari'de 11 askerin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. İddiaya, Hakkari Valiliği'nden yalanlama geldi. Ağbaba durmadı bu kez de taraflı, tarafsız herkesin takdir ettiği koronavirüs ile mücadeleyi hedef aldı. Şeffaf yürütülen süreci baltalamak isteyen Ağbaba, rakamların gerçek olmadığını söyledi.

CHP'li isimler corona virüsü üzerinden yaptıkları provokasyonlarla ne amaçlıyor? | Video

Ağbaba'ya yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullanarak Ağbaba'yı yalanladı. Ağbaba'yı yalanlayanlar arasında İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da yer aldı. Koç, cumartesi günü yeni uygulamaya başladıkları bir sistemde "bulaşıcı hastalık" kaydı ile gelen tüm ölümlerin sisteme sehven "corona" olarak girildiğini belirtti, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının doğru olduğuna vurgu yaptı.

AĞBABA BUNU HEP YAPIYOR

CHP'li Veli Ağbaba koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımları sık sık yapıyor. Ağbaba'nın bu paylaşımları kamu tarafından yalanlanırken, Ağbaba yuvarlak açıklamalarla konuyu geçiştiriyor. Ağbaba, son olarak hiçbir dayanağı bulunmamasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Ağbaba, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?''

AĞBABA'YA SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN JET YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası olmayacağını belirten Koca, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

AĞBABA ÇARK ETTİ

CHP'li Ağbaba, Koca'nın açıklamaları sonrası çark etti. Bakan Koca'nın kendisini bilgilendirdiğini söyleyen Ağbaba yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan @drfahrettinkoca bilgilendirdi. İstanbuldaki ölüm sayıları ile kendi açıkladıkladıkları rakamlar arasında görünen tutarsızlığın sebebinin, Resmi açıklama yapıldıktan sonra yaşanılan ölümlerden kaynaklı olabileceğini söyledi.

İBB MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANI: SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ DOĞRU

E-devletteki sistemde İstanbul'da 28 Mart cumartesi 20 kişinin hayatını koronavirüse bağlı olarak kaybettiği görülürken Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye için ölüm sayısını 16 olarak açıklamasının yarattığı tartışmaya İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç açıklık getirdi. Koç, cumartesi günü yeni uygulamaya başladıkları bir sistemde "bulaşıcı hastalık" kaydı ile gelen tüm ölümlerin sisteme sehven "corona" olarak girildiğini belirterek doğru verinin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar olduğunu söyledi. Koç "Sadece o gün yeni bir deneme yapılırken E-devlet ile farkında olmadan paylaşıldı. Bize gelen 'bulaşıcı hastalık' ölümlerinin hepsinin Covid-19 olma ihtimali yok" dedi.

AK PARTİLİ ÜNAL SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Ağbaba'nın paylaşımlarını kaldırmamasını eleştirdi. Ünal, "Bu konuya dahil olmak istemezdim ancak böylesi hassas bir dönemde provokatif paylaşımlarla milletimizin yanlış yönlendirilmesine sessiz kalamayız. Olayın gerçeği makamlarca ortaya konmuşken yalan içeren tweetinizi silmediniz. Sn. @veliagbaba, tweetinizi silin ve özür dileyin." ifadelerini kullandı.

TSK'YA DİL UZATTI, 11 ASKERİN KORONA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 personelin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildi" şeklinde bir iddiada bulundu.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

Hakkari/Yüksekova'da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde coronavirüs tespit edildiği iddiası var. Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar! Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN YALANLAMA GELDİ

CHP'li Ağbaba'nın hiçbir dayanağı bulunmadan sarf ettiği sözlere Hakkari Valiliği'nden yalanlama geldi. Valilik bugün yaptığı açıklamada, "İddilara gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Kovid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."