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: 'li 'nın infial yaratan iddiasına Hakkari Valiliği'nden yanıt!

Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili , "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 personelin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildi" şeklinde bir iddiada bulundu. Ağbaba, bu iddiayı Bakan Fahrettin Koca'ya sormuştu. Sosyal medyada gündem olan ve infial yaratan iddiaya, Hakkari Valiliği'nden yalanlama geldi. Valilik yaptığı açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 13:08 ABONE OL
Son dakika: CHP'li Veli Ağbaba'nın infial yaratan corona virüsü iddiasına Hakkari Valiliği'nden yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'deki bir kışlasında 11 askerin koronaviüse yakalandığını iddia etti. Ağbaba, "Hakkari/Yüksekova'da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde coronavirüs tespit edildiği iddiası var. Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar! Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli." ifadelerini kullanp Bakan Fahrettin Koca'yı işaretledi. İddia sosyal medyada infial yarattı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN YALANLAMA GELDİ

CHP'li Ağbaba'nın hiçbir dayanağı bulunmadan sarf ettiği sözlere Hakkari Valiliği'nden yalanlama geldi. Valilik bugün yaptığı açıklamada, "İddilara gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Kovid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

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Son dakika: CHP'li Veli Ağbaba'nın infial yaratan corona virüsü iddiasına Hakkari Valiliği'nden yanıt!
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