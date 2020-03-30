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Metrobüsler dolu dolu, sosyal mesafeye uyulmuyor!

, sefer sayılarını azaltıp 30 İEET seferini iptal edince toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. SABAH Gazetesi Muhabiri sabah saatlerinde, SABAH binasına gelmek için metrobüse bindi. Metrobüste sosyal mesafeye uyulmadığını, oturulmaması için boş bırakılan koltuklara da oturulduğunu, metrobüs şoförünün de metrobüste ayakta İstanbullu yolcular olduğu halde yolcu almayı sürdürdüğünü görüntüledi. Şoförün hiçbir uyarı yapmaması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:47 ABONE OL
Metrobüsler dolu dolu, sosyal mesafeye uyulmuyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında tedbirler alındığı, kalabalık olmadığı ve kurallara uyulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği de otobüslerin yarısı boş bırakılması gerekiyordu.

İstanbullular, geçtiğimiz günlerde otobüs, metrobüs ve metrodan fotoğraflar ve görüntüler paylaşarak otobüslerin dolu olmasına ve sosyal mesafeye uyulmamasına tepki gösterdi. İBB, paylaşılan görüntülerin eski olduğunu iddia etti ve açıklama üstüne açıklama yaparak yalanlamaya kalkıştı.

İstanbul'da Metrobüsler dolu, sosyal mesafeye uyulmuyor! | Video

SENARYO DEĞİL, GERÇEK!

Sosyal medyada paylaşılan kalabalık ve dolu olan toplu taşıma araçlarının olduğu görüntüler için İBB Danışmanı Murat Ongun "Bu bir senaryodur" diyerek yalanladı. Ongun, İBB'ye komplo amacıyla otobüslere toplu binileiğini iddia edip herkesi hayrete düşürdü. Oysaki İBB sefer sayılarını azaltmış birçok önemli İETT hattını da iptal etmişti.

METROBÜSTEKİ KALABALIK

SABAH Gazetesi muhabiri olarak bu sabah Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı'ndan metrobüse bindim. Metrobüse bindikten iki durak sonra toplu taşıma aracında yolcu sayısı 11 kişiye çıktı. Sonraki duraklarda metrobüse ardı ardına İstanbullu yolcular bindi. Ben yanımdaki koltuğa kimsenin oturmamasına özen gösterdim. Metrobüs kalabalıklaşmaya başlayınca cep telefonumla görüntü çekmeye başladım.

METROBÜSTE SOSYAL MESAFEYE YOK

Bir süre sonra metrobüste "Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız" yazan koltuklara da İstanbullu yolcular oturmaya başladı. En öndeki koltuklar boştu oraya da bant çekildiği için kimse geçemiyordu.

Koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına toplu taşıma araçlarındaki kabalık nedeniyle uyulmuyordu. Otobüste yüzde 50 kuralı da ihlal ediliyordu. Şoför hiçbir şekilde uyarı yapmıyordu.

METROBÜS DOLDU, ŞOFÖR DURAKLARDA DURDU, YOLCU ALDI

Metrobüs şoförü belli bir yolcu sayısını aldıktan sonra duraklarda durmadan yoluna devam etmesi gerekirken, metrobüs duraklarından yolcu almaya devam etti. Metrobüsteki yolcu sayısı arttığı için sosyal mesafeye uyulamadı.

METROBÜS YOLUNA DEVAM ETTİ, SONRASI MEÇHUL!

Zincirlikuyu Durağı'nda saat indim, dolu metrobüs kalabalık bir şekilde yoluna devam etti. Bizzat test ettiğim halde Murat Ongun'un neyi yalanladığını anlayamadım. Anlaşılan o ki Ongun bugünlerde Metrobüs'e hiç binmiyor.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu otobüs sefer sayısını düşürdü: İstanbul’da toplu taşıma araçları tıklım tıklım! Ekrem İmamoğlu'ndan tuhaf açıklama! Bütçemiz yok diyerek...

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Metrobüsler dolu dolu, sosyal mesafeye uyulmuyor!
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