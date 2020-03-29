Bakanlık yolcu azalt dedi, İBB 30 İETT hattını iptal etti!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar isyan etti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşınsın" talimatı verilirken, İETT ya otobüslerin sefer sayılarını düşürdü ya da bazı hatları iptal etti. Son dakika haberine göre; 30 İETT hattının iptal edildiği öğrenildi. Aynı zamanda sefer sayılarının düşmesiyle araçlarda oluşan yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi. Bir vatandaş yaptığı paylaşımla "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs seferleri azaltan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun marifeti" diyerek toplu taşımadaki tedbirsizliğe tepki göstermişti. Tepkiler hala devam ediyor.
İŞTE İETT TARAFINDAN İPTAL EDİLEN 30 İETT HATTI
#Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50'si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı
İBB ise İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etti
İşte İBB Başkanının seferlerini iptal ettiği İETT hatları
144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
76BT: Tepekent - TÜYAP
76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü
HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
25G: Sarıyer -Taksim
25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
26B Gayrettepe - Eminönü
29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
54Y: Okmeydanı - Yenikapı
59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
59S: Levazım Mahallesi - Şişli
59UÇ: Uçaksavar - Şişli
70D: Kurtuluş- DolapdereSon dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçları tıklım tıklım! Ekrem İmamoğlu'ndan tuhaf açıklama! Bütçemiz yok diyerek...