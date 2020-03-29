Bakanlık yolcu azalt dedi, İBB 30 İETT hattını iptal etti!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar isyan etti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşınsın" talimatı verilirken, İETT ya otobüslerin sefer sayılarını düşürdü ya da bazı hatları iptal etti. Son dakika haberine göre; 30 İETT hattının iptal edildiği öğrenildi. Aynı zamanda sefer sayılarının düşmesiyle araçlarda oluşan yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi. Bir vatandaş yaptığı paylaşımla "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs seferleri azaltan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun marifeti" diyerek toplu taşımadaki tedbirsizliğe tepki göstermişti. Tepkiler hala devam ediyor.

İŞTE İETT TARAFINDAN İPTAL EDİLEN 30 İETT HATTI

#Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50'si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı‬

‪İBB ise İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etti‬

‪İşte İBB Başkanının seferlerini iptal ettiği İETT hatları‬

144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez

76BT: Tepekent - TÜYAP

76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs



76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere

92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü

HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs

HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.

MK19: Ayazma Siteler - Arena Park

MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent

MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray

33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü

36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi

38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi

55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı

MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro

MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı

ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay

25G: Sarıyer -Taksim

25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer

26B Gayrettepe - Eminönü

29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye

37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan

40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim

48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro

54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş

54Y: Okmeydanı - Yenikapı

59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü

59S: Levazım Mahallesi - Şişli

59UÇ: Uçaksavar - Şişli

70D: Kurtuluş- Dolapdere

Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçları tıklım tıklım!

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