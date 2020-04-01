SON DAKİKA! Bilim Kurulu'ndan kritik corona virüsü toplantısı!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen kritik toplantı saat 13.30'da başladı.

Koca ve Bilim Kurulu ülkedeki son durumu değerlendirecek. Toplantının ardından Bakan Koca kameralar karşısına geçerek son sayıyı ve son durumu açıklayacak.

Bilim Kurulu'nun ilave tavsiye kararlar alması bekleniyor.

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TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.

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BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON MESAJI

Bakan Fahrettin Koca, virüs ile mücadelede gönüllü karantinaya dikkat çekti. Herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesini isteyen Bakan Koca, "Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.

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