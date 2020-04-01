Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayetin il başkanları ile videokonferans ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Covid-19 ile ilgili son durumu değerlendiren Erdoğan, vatandaşlara gönüllü karantina çağrısında bulundu. Erdoğan, aksi halde tedbirlerin daha da artacağının mesajını verdi. Başkan Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlayan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin muhalefetin çirkin tavrına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu bir dayanışma kampanyasıdır. Burada toplanan rakamın devletin yardımlarının yanında bir önemi yoktur. Bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Muhalefetin devleti dilencilikle suçlamaya varan çirkin bir tavrı var. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağı duysun. Bu günlerde bir olamayacaksak, ne zaman bir olacağız" dedi.

Erdoğan belediyelerin valilik ve İçişleri Bakanlığı onayı olmadan yardım kampanyasına girişmesinin kanuna aykırı olduğuna vurgu yaptı, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Yasalar da buna izin vermiyor" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım kampanyası uyarısı "Devlet içinde devlet olmanın..." | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu süreçte en büyük avantajımız sağlık altyapımız ve hastalığa erken önlem almamızdır. Gerek şahsım, gerek ilgili bakanlarımız alınan tedbirleri ve beklentileri kamuoyu ile paylaşıyor. İhmaller ve ihlaller için gereken yapılıyor. Bu süreci en az sürede, en az kayıpla tamamlamak istiyoruz. Tespit edilen aksaklıklar ve eksikler yetkili mercilere bildirilmeli ve önlem alınmalı.

KARANTİNAYA UYMAZSAK TEDBİRLER DAHA DA ARTIRILIR

Şu sıkıntılı süreç boyunca milletimizin evden çıkmamasını rica ediyorum. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hayata geçirdiğimiz tedbirleri en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes evinde kalır, gönüllü karantinaya uyarsa daha sıkı tedbirlere gerek kalmaz. Aksi halde tedbirler daha da artırılır.

Eğitimi uzaktan eğitimle yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeline geçtik. Tüm kesimlere yönelik çok ciddi takviye ve erteleme programları açıkladık.

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMANIN ANLAMI YOK, İZİN VERMEYİZ

Tüm teşkilatlarımızı dayanışma kampanyamıza desteğe davet ediyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu kampanyalar Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yürütülmelidir. Bunlar İçişleri Bakanlığı ve valilikler vasıtasıyla yürütülmektedir. Birçok belediyelerimiz valiliklerden izinsiz kampanya açarlarsa bu devlet içinde devlet mantığıdır. Burada gücü dağıtmış oluruz. Buna lüzum yok. Yasalar da buna izin vermiyor. Bugün hala siyasi mantık ile yaklaşacaksak, biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Biz tabi ki iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorundayız ve bunu yapıyoruz.

MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYSUN

Birçok spekülasyonlar yapılıyor. Devletin dilencilik yapmaya başladığı gibi çirkin sözler kullanılıyor. Devletimiz şu an İçişleri'miz ile attığımız, yaptığımız yatırımlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağı duyması lazım.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar (1 Nisan 2020 Çarşamba) | Video

DÜNE KADAR ŞEHİR HASTANELERİNİ ELEŞTİRENLER ŞİMDİ SAYISINI TARTIŞIYOR

Düne kadar şehir hastanelerini eleştirenler, şimdilerde ise şehir hastanelerinin sayılarını tartışıyor. Neden sayısı az diyor. Biz hamdolsun, şehir hastanelerimizin açılışlarını hızlandırdık.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ

Özellikle maske üretiminde okullarımızdan, Milli Savunma Bakanlığı'na kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem dost ülkelere yardımcı oluyor, hem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Sektördekileri tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.

BU BELAYI DA ATLATACAĞIZ

Ülkemiz son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdi, nice belayı defetti. Bu belayı da inşallah atlatacağız. Bugün sabredeceğiz. Vakti geldiğinde atılım gerçekleştireceğiz.

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar

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DÜNYA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Sizler de aldığınız talimatlarla gereğini yaparsanız, bunları yaygınlaştırırsanız biz bu süreci hızla atlatırız. Dünya bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hep birlikte tamamlayacağız. Yeni dönemde AK Parti lokomotif olmayı sürdürecektir. Partimizin bugün ve geçmişin değil, geleceğin de partisi olduğunu göstermek için önünde eşsiz bir fırsat duruyor.

KONGREMİZİ ÖTELEYEBİLİRİZ

İnşallah 7.Olağan Kongre sürecimizi kendimizi yenileme, milletimizle daha sıkı bağlar kurma süreci olarak değerlendireceğiz. Kongremizi yetiştirebilirsek belirlediğimiz takvimde yaparız. Yetişmez ise biraz öteleyebiliriz.