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Son dakika haberi: 'dan İçişleri Bakanı 'ya küstah sözler! ağzı ile bela okudu!

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede seferberlik ilan ederken, 'nden istifa eden milletvekili yine skandal sözlerle gündeme geldi. Daha önce 'de yaptığı konuşmada şehitlerine hakaret eden, 'yü aklayan paylaşımları ile kamuoyunun tepkisini çeken Cihangir İslam, bu kez de İçişleri Bakanı 'ya beddua etti. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Soylu, belediyelerin yardımlarının yasal olması için valiliklerin ve İçişleri Bakanlığı'nın izninin olması gerektiğini anlattı. İslam, Soylu'nun bu konuşmasına, "Şimdi canlı yayınında belediye yardımları konusunda Süleyman Soylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin" ifadeleri ile küstah bir tepki gösterdi. Sosyal medya İslam'ın paylaşımlarına karşı ayağa kalktı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 13:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Cihangir İslam'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya küstah sözler! FETÖ ağzı ile bela okudu!

Eski Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam Twitter'dan yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. CNN Türk canlı yayınında kamuoyunu bilgilendiren Süleyman Soylu'nun, belediyelerin yardım kampanyalarına ilişkin sözlerini eleştiren İslam, haddini aşarak küstah sözler kullandı. İslam yaptığı paylaşımda, Bakan Soylu'ya beddua etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

SP'li vekil Cihangir İslam 15 Temmuz'da milletin yazdığı destana hakaret etti!

CİHANGİR İSLAM'DAN KÜSTAH PAYLAŞIM

Saadet Partisi'nden milletvekili seçilen, daha sonra istifa kararı alan Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak şu paylaşımda bulundu.

TBMM kürsüsünde söylediğim #ALLAHBELANIZIVERSIN ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı.

Şimdi CNN Türk canlı yayınında belediye yardımları konusunda Süleyman Soylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin.

İslam, paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Cihangir İslam'ın küstah sözleri kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar Soylu'ya sahip çıkarken, İslam'a sert tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Bu zor günlerde bekleriz ki ağzınızdan hayırlı bir dua çıksın. Ne yazık ki pislik siyasetinizle kendi kininizde, kusmuğunuzda boğuluyorsunuz.. Allah seni ve senin gibileri ıslah etsin Cihangir İslam...

Bu cihangir islam gibi adamlar bu zor zamanda başa bela.

Cihangir islam senin çapın yetmez @suleymansoylu Bakanımıza dil uzatmaya.

SP'li vekil Cihangir İslam 15 Temmuz'da milletin yazdığı destana hakaret etti!

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ İÇİN SKANDAL SÖZLER KULLANMIŞTI

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında düzenlenen oturumda milletin direnişini hedef alan Cihangir İslam, '15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik" ifadelerini kullanmıştı. İslam'a o dönem milletvekili olduğu Saadet Partisi'nin tabanından bile çok sert tepkiler gelmişti.

Cihangir İslam sık sık FETÖ'yü aklayan paylaşımları ile de kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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Son dakika haberi: Cihangir İslam'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya küstah sözler! FETÖ ağzı ile bela okudu!
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