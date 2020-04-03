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hesabından provokasyon yapıyordu! O hesabın sahibi tutuklandı!

isimli Twitter hesabı üzerinden propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Metin Aykın tutuklama talebiyle sevk edildiği Hakimliği’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 19:48 ABONE OL
Türkiye Gerçekleri hesabından provokasyon yapıyordu! O hesabın sahibi tutuklandı!

Güvenlik güçleri sahte isimlerle hesap açıp provokatif paylaşımlar yapan ve terör örgütlerine hizmet eden hesap sahiplerinin peşini bırakmıyor.

Dün 'Ankara Kuşu' isimli hesap üzerinden yalan ve provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen Oktay Yaşar isimli şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuryet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararı üzerine Oktay Yaşar Gebze'deki evinden alınarak Ankara'ya getirilmişti. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

BİR GÖZALTI DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çarpıcı bir gözaltıya daha imza atmış Terör Suçları Bürosu tarafından 'Türkiye Gerçekleri' isimli Twitter hesabı üzerinden FETÖ propagandası yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hesabı yönettiği belirlenen Mesut Aykin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mesut Aykın İstanbul'daki adresinden gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Adresinde de arama yapıldı. Adresteki dijital materyallere el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mesut Aykın sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımları ile biliniyordu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Aykın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Aykin, savcılığa sevk edildi. Ankara Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda sorgusu tamamlanan Aykın 'FETÖ propagandası'ndan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aykın atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O provokatörün kirli geçmişi! Hepsi tek tek ayyuka çıktı

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Türkiye Gerçekleri hesabından provokasyon yapıyordu! O hesabın sahibi tutuklandı!
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