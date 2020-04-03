Türkiye’yi öven Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu’nun görevine Koç Üniversitesi son verdi!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadelede Türkiye ilk günden beri aldığı önlemlerle işi sıkı tutmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayı 1 milyonu aşarken 58 bin 243 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün yeni merkez üssü ise ABD oldu. ABD'de vaka sayısı 266 bin 671'e yükselerek İtalya'yı geçti. ABD ve Avrupa'da sağlık sistemi çöktü. Yaşlı insanları hastanelere almayarak adeta ölüme terk ettiler. Türkiye'de ise yaşlı insanlara devlet bizzat hizmet veriyor.

Koç Üniversitesi Prof. Mehmet Çilingiroğlu'nu canlı yayın sırasında işten kovdu | Video

TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ HEDEF HALİNE GELDİ

ABD'de yaşayan Türk Profesör Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etmişti. Çilingiroğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısının gücüne dikkat çekerek, "Sizler çok şanslısınız. İşsiz bile kalsanız 50 TL SGK ödemesi ile ilaç alıp, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden razı olsun. Hükümetimizden razı olsun" demişti. Ardından programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na bir şok haber de Koç Üniversitesi'nden geldi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞİNE SON VERDİ

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuşan Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıkladı. Kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirten Çilingiroğlu, "Ben isim yapmak için televizyonda değilim tam arada Koç Üniversitesi'nden istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki ilişkiniz bitmiştir. Fakülteden atıldınız. Benim Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'nde çok emeğim geçti. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Gerekçe olarak da çıktığım programlar gösterildi" dedi.

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"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Milyonlarca kişi işsiz kalırken, maddi geçim zorluğu ile hastanelere gitmekte güçlük çekiyor. Özellikle ABD'de pahalı sağlık sistemi hastalara zor günler yaşatıyor. Ülkedeki sağlık sisteminin yaşattığı zorlukları ABD'de yaşayan Türk Profesör Mehmet Çilingiroğlu Habertürk TV canlı yayınında aktardı. Çilingiroğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısının gücüne dikkat çekti, "Sizler çok şanslısınız. İşsiz bile kalsanız 50 TL SGK ödemesi ile ilaç alıp, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden razı olsun. Hükümetimizden razı olsun" dedi.

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TÜRKİYE'Yİ ÖVMESİNİN ARDINDAN CANLI YAYINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Çilingiroğlu, ABD'deki ve dünyadaki aşı, terapi, tedavi çalışmalarını yakından inceleyen isimler arasında yer aldığını belirterek, son durumu anlattı. Sık sık sözünün kesilmesine ve Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın tavrına sinirlenen Çilingiroğlu programı terk etti. Arslan Yılmaz son ana kadar kalması için baskı yaptığı Çilingiroğlu'nun yayından ayrılmasının ardından, "Kendi ayrılmasa ben gönderecektim' anlamına gelen sözleri sarf edince sosyal medya ayağa kalktı. Arslan Yılmaz'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Koç Üniversitesi Prof. Mehmet Çilingiroğlu'nu canlı yayın sırasında işten kovdu | Video

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞİNE SON VERDİ

ABD'de görev yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıkladı. Kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirten Çilingiroğlu, "Ben isim yapmak için televizyonda değilim tam arada Koç Üniversitesi'nden istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki ilişkiniz bitmiştir. Fakülteden atıldınız. Benim Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'nde çok emeğim geçti. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Gerekçe olarak da çıktığım programlar gösterildi" dedi.