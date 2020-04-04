Sağlık çalışanlarına otelini açtı

Türkiye koronavirüsü salgınına karşı birçok tedbir aldı. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları içinde her tür imkân seferber ediliyor. Türkiye genelindeki sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek için devlet ve millet beraber hareket ediyor. Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına Kahramanmaraş Ramada Plaza By Wyndham Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Özge de destek veriyor. İşadamı Ümit Özge, evimiz diye tabir ettiği Kahramanmaraş'taki otelinin kapısını sağlık çalışanları için dört gün önce açtı. Sağlık çalışanlarının kaldığı otelin iki blokta toplam 160 odası var, imkânlar dâhilinde bir bloktaki 90 oda Kahramanmaraş'taki kahraman sağlık çalışanları için ayrıldı.

Kahramanmaraşlı işadamı Ümit Özge, Kahramanmaraş Sağlık İl Müdürlüğü'ne oteli sağlık çalışanlarına açmak için müracaat ettiklerini, kurumun koordinesinde verilen liste doğrultusunda hastane başhekiminden profesörüne, doktorundan hemşiresine kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şekilde 5. yıldızlı konforda hizmet sunduklarını belirtti.

Kahramanmaraşlı işadamı, otelindeki 90 odayı corona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti | Video



"EVİMİZİ YANİ OTELİMİZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇTIK"

Turizm sektöründeki işadamları için örnek bir davranış sergileyen işadamı Ümit Özge, Kahramanmaraş'ta 45 yıldan beri Özge Şirketler Grubu olarak turizm ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösterdiklerini, 2009'ta Kahramanmaraş'ta turizm alanında eksiklik olduğunu görünce turizm sektörüne girdiklerini ve sorumluluk hissiyle sağlık çalışanlarına kapılarını açtıklarını anlattı.





İşadamı Özge, "Kahramanmaraşlı kahraman sağlık çalışanlarımızın gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını, ailelerine sıkıntılarını yansıtmamak için ellerinden geleni yaptıklarını gördük. Biz de "Gün bu toplumdan kazandıklarımızı, tekrar bu topluma kazandırma günüdür" diyerek başta yönetim kurulu başkanımız Abdürrahim Özge'nin talimatıyla evimizi yani otelimizi onlara açtık. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Öksüz, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan otelimizi açmamız konusunda bize destek verdi. Şu ana kadar 60 sağlık personeli otelde kalmaya başladı. Önümüzdeki günlerde bu sayı 90'a çıkacak. Sağlık çalışanları evlerine dönene kadar kapılarımız açık kalacak. Kahraman şehrimizin kahraman sağlık çalışanlarına otelimizde kaldıkları süre boyunca kahvaltıları, temizlik hizmetleri, internet erişimleri ve diğer imkânları 5 yıldızlı otel konforuyla sunuyoruz. Ailelerin içi rahat olsun, istekleri doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

OTEL SAHİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU: "İNŞALLAH UYGULAMAMIZ ÖRNEK OLUR"

Hiçbir personelini işten çıkarmadığını, ücretsiz izne bile göndermediğini ve çalışanları için otelde izolasyon bölümü oluşturduğunu belirten Kahramanmaraşlı işadamı Ümit Özge turizm sektöründeki iş adamlarına şöyle seslendi: "Herkes kendi imkânları doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Otel sahibi bir öncü olarak biz Kahramanmaraş'ta bunu başlattık! Biz de kendi evimizi açmış olduk. Tüm şehirlerdeki turizm alanındaki işadamlarına sağlık çalışanlarına kapılarını açması çağrısında bulunuyoruz. Elinizi taşın altına koyun! İnşallah bu uygulamamız tüm turizm sektöründeki işadamlarına örnek olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın kampanyasına desteğimiz tamdır ve yatırımcı olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiye' diyoruz. Allah, devletimize, milletimize zarar vermesin!"