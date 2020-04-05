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’den ücretsiz nasıl alınır? virüsü için EpttAVM maske: Ücretsiz adrese teslim maske alımı başvurusu

Ücretsiz ePttAVM dağıtımı ile ilgili son dakika haberi geldi! virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgınını önlemek için yeni kararlar alındı. Toplu taşıma ve marketler gibi yoğun hareketliliğini olduğu alanlara maskesiz olan vatandaşların alınmayacağı duyurulmuştu. Bu kararın ardından ücretsiz maske dağıtımı uygulaması başlatıldı. Maske ihtiyacı olan vatandaşlara EpttAVM aracılığıyla ücretsiz maskeler adrese teslim olarak vatandaşlara gönderilecek. Peki, ’den ücretsiz maske nasıl alınır? Haberimizde, için Eptt AVM ile ücretsiz adrese teslim maske alımı başvurusu için izlemeniz gereken adımlar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 23:30 ABONE OL
EPTT AVM’den ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske: Ücretsiz adrese teslim maske alımı başvurusu

EPTT ile bütün vatandaşlar ücretsiz temin edebilecek. Önceki gün alınan corona virüs salgınını önleme kararları çerçevesinde toplu alanlara maskesiz girilmesi yasaklanmıştı. Toplu alanlarda vatandaşların kullanabilmesi için ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Peki, EPTT AVM'den ücretsiz maske alımı nasıl yapılacak? Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlarımızın, ePttAVM aracılığı ile maskeleri nasıl temin edeceğine ilişkin adımlar haberimizde yer alıyor.

EPTTAVM MASKE ALIMI

Öncelikle vatandaşların EPTT AVM üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekecek. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde EPTT AVM tarafından yapılacak.

İşte, ücretsiz maske için adım adım yapılması gerekenler...

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EPTT AVM’den ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske: Ücretsiz adrese teslim maske alımı başvurusu
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