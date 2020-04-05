EPTT AVM’den ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske: Ücretsiz adrese teslim maske alımı başvurusu

EPTT AVM ile bütün vatandaşlar ücretsiz maske temin edebilecek. Önceki gün alınan corona virüs salgınını önleme kararları çerçevesinde toplu alanlara maskesiz girilmesi yasaklanmıştı. Toplu alanlarda vatandaşların kullanabilmesi için ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Peki, EPTT AVM'den ücretsiz maske alımı nasıl yapılacak? Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlarımızın, ePttAVM aracılığı ile maskeleri nasıl temin edeceğine ilişkin adımlar haberimizde yer alıyor.

EPTT AVM MASKE ALIMI

Öncelikle vatandaşların EPTT AVM üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekecek. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde EPTT AVM tarafından yapılacak.

İşte, ücretsiz maske için adım adım yapılması gerekenler...