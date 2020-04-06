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Son dakika: Sağlık Bakanlığı, corona virüse ek tebdirler aldı! Artık zorunlu olacak

Son dakika haberi... valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, corona virüse ek tebdirler aldı! Artık zorunlu olacak

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı, corona virüse ek tebdirler aldı! Artık zorunlu olacak
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