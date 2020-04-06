Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



"FATİH PORTAKAL, ÜLKEMİZ BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİNE YÖNELİK GERÇEĞE AYKIRI VE MAKSATLI İFADELER KULLANDI"

BDDK tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Twitter adlı sosyal medya platformunda 6 Nisan 2020 tarihinde Fatih Portakal tarafından yapılan paylaşımda, ülkemiz bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiği görülmüştür" denildi.

"BU SUÇUN KARŞILIĞI, BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS, BİN GÜNDEN İKİBİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASI"

Açıklamada; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74 üncü maddesinde yer alan hükme atıf yapıldı:

"5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz."

Açıklamada; söz konusu hükme aykırılığın yaptırımın ise aynı kanunun 158 inci maddesinde "Bu kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur" şeklinde ifade edildiğine dikkat çekildi

"GERÇEĞE AYKIRI VE DEDİKODU NİTELİĞİNDEKİ İFADELER…"

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu kapsamda söz konusu şahıs (Fatih Portakal) hakkında kanunun 162'nci maddesi uyarınca Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını zedeleyebilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer paylaşımlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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