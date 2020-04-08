Bakan Hulusi Akar: Yanlarına kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün gerçekleşen hain terör saldırına ve coronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalar yaptı. "Hainlerin saldırısı yanlarına kalmayacak" diyen Akar "Şu ana kadar vakamız yok" şeklinde covid-19'a ilişkin bilgi de verdi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER

(Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısı) Hainlerin saldırıları yanlarına kalmayacak. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Bunlar yaptıklarının hesabını daha önce olduğu gibi mutlaka verecekler. 1 Ocak'tan bugüne kadar 903 terörist etkisiz hale getirildi.

"BİRLİKLERİMİZDE COVİD-19 VAKASI YOK"

Şu ana kadar birliklerimizde coronavirüs vakamız yok. Silah ve mesai arkadaşlarım tedbirleri elden bırakmadan görevlerini kahramanca devam ettirmektedir.

"MASKE VE TULUM ÜRETİMİNDE MİLYONLARA ULAŞTIK"

Tesislerimiz bir haftada 4 milyon maske yapabilecek durumdayız. Halkımıza ücretsiz dağırım için de cerrahi maske konusunda 10 milyon rakamına ulaşacağız. Ayrıca haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik.

SAĞLIK CAMİASIYLA İŞBİRLİĞİ: "İLAÇ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Bazı orduevlerimizi doğrudan sağlık çalışanlarına tahsis ettik. Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız.

"İDLİB'TE GÜVENLİ DURUM SÜRÜYOR"

İdlib'te birkaç münferit ihlal var ama genel anlamda huzur ortamı devam ediyor. Burada bizim için teyakkuz esastır. Arkadaşlarımız büyük bir ciddiyetle takibini sürdürüyor.