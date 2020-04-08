Halk TV'de sağlık sistemini hedef alan yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. ''601 sağlık çalışanı öldü'' yalan haberinin ardından Antalya'da Onkoloji hastalarına sağlık hizmeti verilmediği iddiası yöneltilerek bu kadarına da pes dedirtti. A Haber ekipleri bu skandal iddianın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümüne giderek canlı yayında iddiaları çürüttü.



İşte Halk TV'nin yalanının canlı yayında ortaya çıktığı o görüntüler...

Halk TV'den yine yalan haber! Bu kez sağlık sistemini hedef aldılar | Video