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'den yine yalan haber! Bu kez sağlık sistemini hedef aldılar

'de yine sağlık sistemi hedef alındı. 'da Onkoloji hastalarına sağlık hizmeti verilmediği iddiası üzerina A Haber harekete geçerek olayın perde arkasını gün yüzüne çıkardı.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 17:15 ABONE OL
Halk TV'den yine yalan haber! Bu kez sağlık sistemini hedef aldılar

Halk TV'de sağlık sistemini hedef alan yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. ''601 sağlık çalışanı öldü'' yalan haberinin ardından Antalya'da Onkoloji hastalarına sağlık hizmeti verilmediği iddiası yöneltilerek bu kadarına da pes dedirtti. A Haber ekipleri bu skandal iddianın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümüne giderek canlı yayında iddiaları çürüttü.

İşte Halk TV'nin yalanının canlı yayında ortaya çıktığı o görüntüler...

Halk TV'den yine yalan haber! Bu kez sağlık sistemini hedef aldılar | Video

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Halk TV'den yine yalan haber! Bu kez sağlık sistemini hedef aldılar
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