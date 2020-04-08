Son dakika: RTÜK'ten Halk TV'nin yalanına ceza

Son dakika gelen bilgilere göre RTÜK'ten Halk TV'nin "601 sağlık çalışanı öldü" yalanına idari para cezası geldi.

Halk TV'ye yalan haber yaptığı için RTÜK'ten ceza! | Video

VAKALARI ÖLÜM OLARAK VERDİLER

Halk TV, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın '601 sağlık çalışanımız corona virüsüne yakalandı' şeklindeki açıklamasını çarpıtarak alt yazıda, '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde verdi. İşte kelime oyunu ile algı oluşturmaya çalışan Halk TV'nin düştüğü durum...

CHP'li Halk Tv coronavirüs rakamlarını kelime oyunları ile yalan haberlere dönüştürmeye devam ediyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı sağlık çalışanlarına ilişkin bilgileri izleyicilerine yanlış aktaran Halk TV büyük tepki topladı. Haber bülteninde coronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını 'Coronavirüsten ölen sağlık çalışanları' olarak veren Halk TV izleyicileri ve sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.

Halk TV'de skandal corona virüsü provokasyonu! | Video



