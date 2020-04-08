Şimdi hastalara can olma zamanı

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılayı yürütücülüğünde corona virüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, corona virüsü yenen doktor Kürşat Demir oldu. Binlerce hastaya umut olacak plazma tedavisi hakkında canlı yayından Demir'den kan alınırken bilgi veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "10 ilimizde, 13 noktada şu anda plazma alımını başlattık. İllerimizde 4'er mobil TIR'ımız hastalarımızın ayağına gidecekler. Kızılay olarak günde 750 bağışçımızdan plazma alabilecek durumdayız" açıklamasında bulundu. İşte Kınık'ın sözleri;

* Bir bağışçı 6 hastaya şifa olacak. Yani 6 hastayı ölümün kıyısından çekecek. Kovid-19'u yenen bu kahramanlarımızı cephede savaşmakta olan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz.

* Bağışıklığı iyi çalışan bireylerde bu antikorlarla beraber yaklaşık yüzde 98 oranında hastalığın yenildi.

* Bilimsel çerçevede hasta iyileştikten 14 gün sonra plazma alma işlemine başladık. Sonrasında her hafta birer ünite(400 mililitre) olacak şekilde toplam üç kez bu plazmaları alabiliyoruz. Bağışçılarımız bir seferde verdiği plazmayla iki hastaya şifa olabiliyor. Üç kere verildiğinde ise bir iyileşmiş kahraman, 6 hastanın da kahramanı olabilecek.



* Sağlık Bakanlığımız bu hafta itibarıyla 400 civarında iyileşmiş olan hastamızın bilgilerini bizlerle paylaştı. Üniversite eğitim hastanelerimizde ve 'plazmaferez' kapasitesi olan merkezlerde de hastalar bu bağışlamayı yapabilecek.

* Kınık, hamile kadınlardan da olumsuz etki oluşmaması için plazma alınamayacağı bilgisini verdi.

* İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli olmak üzere 10 ilde 13 noktada plazma alımını başladı. Bu illerimizde 4'er mobil TIR'ımız hastalarımızın ayağına gidecekler. Şu an iyileşmiş hasta sayımız az ama önümüzdeki haftadan itibaren bu, geometrik olarak artacak. Testler arttıkça semptom göstermeden iyileşen vakaların da tespiti yapılabilecek. Dolayısıyla hem hastanede tedavi gören hem farkına varmadan iyileşmiş hastalarımızla ilgili büyük bir havuz önümüzdeki haftalarda oluşacak.

* Bu tedavi bir mucize değil. Bu, tamamlayıcı bir tedavi. Bizim 1890'lardan beri antibiyotik çağı öncesinde tıpçıların uyguladığı, SARS'ta, MERS'te, H1N1, Ebola'da kullanılmış olan bir metot. Yani bizim aslında 100 yıldır bildiğimiz bir tedavi. Bağışçıya sağlık açısından hiçbir risk oluşturmadığını hiçbir risk oluşturmuyor.



ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

* Sağlık Bakanlığı tarafından bir bekleme listesi oluşturarak aciliyetine göre plazmaların hastaya ulaştırılacak. Devletimiz, Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık Bakanlıklarımız, SGK bu sürecin bütün maliyetini karşılıyor. Dolayısıyla üniversite hastaneleri, özel hastaneler, herhangi bir merkezde bu tedavi için ekstra bir ücret talep edilmeyecek. Türkiye'de bütün iyileşen hastaların verileri zaten Sağlık Bakanlığı'nda var. Biz onlara ulaşacağız. Plazmalarını alacağız ve bu plazmaya en çok ihtiyaç duyan hastalara ulaştıracağız. Bu süreci Sağlık Bakanlığımız yönetecek.



'BASİT BİR KAN VERMEDEN FARKI YOK'

Sahada çalıştığı esnada, henüz Türkiye'de vaka sayısı 200 iken corona virüse yakalandığına değinen bağışçı doktor Demir, "Yapılan işlemin basit bir kan vermeden herhangi bir farkı yok. Bağışçıya da bir zararı bulunmuyor" dedi.



İMMÜN PLAZMA NEDİR?

"Antikor tedavisi" olarak da bilinen immün plazma yöntemi daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorların hasta bireylere aktarılması olarak tanımlanıyor.

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