Tutuklu bulunan memurun naklen atanma işlemi ile mehil müddeti nasıl uygulanacak?

Soru: Personel naklen atama işlemi gerçekleşirken tutuklandı.Nakil atama işlemi gerçekleştirilen memurun tutuklanması durumunda göreve başlama nasıl gerçekleştirilecek

Cevap:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde ise "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi, 2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar." hükmüne, 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ilesbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıaanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, naklen atama işlemlerinde geçici görev, izin, hastalık gibi hallerde yeni görev yerine hareket süresinin bu hallerin ortadan kalktığı andan itibaren başlayacağı düzenlendiğinden tutukluluk halinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Dolayısı ile naklen atama işleminin tutuklu olan ilgiliye tebliğine engel bir hal bulunmamakla birlikte ilgilinin yeni göreve başlaması tutukluluk hali nedeniyle fiilen imkansız olduğundan yeni görev yerine hareket etme ve göreve başlamaya ilişkin süre tutukluluk halinin ortadan kalktığı andan itibaren başlatılması gerektiği, salıverilmesinden 15 gün sonra da başlamaz ise 10 gün aylıksız süre verilebileceği ve bu süre sonunda da başlamaması halinde memuriyetten çekilmiş sayılması gerekeceği değerlendirilmektedir.

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