Hangi kurumda neler değişti? Kamuda yeni görev yapısı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOSGEB, kalkınma plan ve programları doğrultusunda girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası süreçlerde de destek sağlayacak.

Uygulama kararlarını alırken, kalkınma plan ve programları esas alınacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, bunlara iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurt içinden veya dışından kaynak sağlanması konularında karar almak İcra Kurulunun görevleri arasında yer alacak.