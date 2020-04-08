Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Hangi kurumda neler değişti? Kamuda yeni görev yapısı

Hangi kurumda neler değişti? Kamuda yeni görev yapısı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile , Türkiye Su Enstitüsü, TSE, , , Vakıflar Genel Müdürlüğü ile MAPEG'in teşkilatı yapısı ve görevlerinde düzenleme yapıldı. Ayrıca Uygulama kararlarını alırken, kalkınma plan ve programları esas alınacak. İşte kamuda yeni görev yapısı ve o kurumlar

Giriş Tarihi: 8.4.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 21:17 ABONE OL
Hangi kurumda neler değişti? Kamuda yeni görev yapısı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOSGEB, kalkınma plan ve programları doğrultusunda girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası süreçlerde de destek sağlayacak.

Uygulama kararlarını alırken, kalkınma plan ve programları esas alınacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, bunlara iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurt içinden veya dışından kaynak sağlanması konularında karar almak İcra Kurulunun görevleri arasında yer alacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi kurumda neler değişti? Kamuda yeni görev yapısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA