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Büyük tezgah deşifre olunca açıklama yaptılar! İmamoğlu’nu tehdit eden ’liyle ilgili flaş gelişme

’nu e-mail yoluyla tehdit eden ’nun, Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ortaya çıkmasının ardından CHP'den açıklama geldi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde Tuna Görgünoğlu ile ilgili savcılığın harekete geçmediği iddia edilmişti. Savcılık ilgili haberi yalanlamıştı ve şahsın CHP'li çıkmasının ardından da Sözcü sessizliğe büründü. CHP'den yapılan açıklamada ise Görgünoğlu’nun partiden ihraç edileceği bildirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 18:15 ABONE OL
Büyük tezgah deşifre olunca açıklama yaptılar! İmamoğlu’nu tehdit eden CHP’liyle ilgili flaş gelişme

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, yaptığı yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu'nun Etimesgut İlçe Örgütü üyesi olduğu bilgisinin basında yer aldığını hatırlatarak, şöyle dedi:


CHP'Lİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA AÇIKLAMA YAPTILAR

"Kayıtlarımızın incelenmesinde; adı geçen şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, parti üyesi olmadığı için de üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir. Gerek eğitimleri ve gerekse çalışma hayatı ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığı anlaşılmaktadır."

"DİSİPLİN KURULUNA SEVKİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Haberler ve bilgilerin elde edilmesi üzerine İl Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla bugün olağanüstü toplandığına işaret eden Akıllı, "Tuna Görgünoğlu'nun, tüzüğümüzün 64 ve 68/1-b, disiplin yönetmeliğimizin 15/1-b ve 27/1 maddeleri uyarınca, tedbirli olarak, kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir" denildi.

Sözcü’nün yalanı yine elinde patladı!

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Büyük tezgah deşifre olunca açıklama yaptılar! İmamoğlu’nu tehdit eden CHP’liyle ilgili flaş gelişme
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