Başkan Erdoğan Türk Konseyi zirvesinde konuştu: Bu savaşı kazanacağız, salgın sonrasına hazırlanmalıyız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma" temalı zirve, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayında ve satırbaşları;

TÜRK DÜNYASI OLARAK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

"Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Türk Dünyası olarak bu süreçten inanıyorum ki güçlenerek çıkacağız. Türkiye olarak Sağlık Bilim Kurulu ve onun yanında Toplum Bilim Kurulları kurduk. Bu alanda iletişimimizi daha faydalı kılmak için bu anlamda sağlık bakanlarımızın da görüş ve bilgi alışverişinde bulunabileceklerini düşünüyorum.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI UZATABİLİRİZ

Aldığımız tedbirler sınırlarımızın kapalı olması nedeniyle ekonomik olarak olumsuzluklara işaret edebiliyor. Bu nedenle uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zinciri için hayati önemdedir. Dünya Sağlık Örgütü önerileri ve Dünya Ticaret kuralları gereği dayanışma içinde olmamız gereklilik arz etmektedir. Bu ulaştırma koridoruna, temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık işlemlerini geliştirmek için somut adımlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Demiryolu taşımacılığını orta asyaya uzatabiliriz.

SALGIN SONRASI İÇİN HAZIRLANMALIYIZ

Bu savaşı elbette kazanacağız. Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü arttıracaktır.