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Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: 31 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığından flaş karar... Gelen son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. İşte son dakika haberinin detayları ve o iller...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 21:53 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 22:21 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: 31 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Video

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" dedi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: 31 ilde sokağa çıkma yasağı
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