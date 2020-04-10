Son dakika: Coronavirüste son durum: Bakan Koca vakaları ve ölü sayılarını açıkladı

Türkiye coronavirüsü ile mücadeleye devam ediyor. Coronavirüsle mücadelede alınacak tedbirler için Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın öncülüğünde Bilim Kurulu bugün bir video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıkladı: "Bugüne kadar 2 bin 423 hastamız taburcu oldu" | Video

BUGÜNE KADAR 2 BİN 423 HASTAMIZ TABURCU OLDU

"Sizden öncelikle istirham ediyorum. Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs sözlerimde olsun istiyorum. Sağlık personellerimiz sizler için görev başındadır. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Sağlık sistemimize güvenin. Bütün sağlık çalışanlarımız fedakarlık isteyen nöbetlerde bulunuyor. Bugüne kadar 2 bin 423 hastamız taburcu oldu. Hekimlerimize sağlık çalışanlarımıza güvenin. Siz tedbir almazsanız tüm güvenleri boşa çıkartacak bir hastalıktır bu. Bu virüs her insana bulaşıyor. Hareketli günlere ara verin. Bu mücadelede gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Daha fazla insanımızı kaybedebiliriz. Sayıların nerelere varabileceği tüm dünya gözleri önünde. Kuralları hepimiz birlikte tavizsiz uygularsak hastalığı önlemiş oluruz. Salgınla mücadele eden sağlık ordumuzun uyarılarını dikkate alın.

Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak."

Bakan Koca'dan milletvekillerine çağrı | Video

BAKAN KOCA MECLİS'E SESLENDİ

"Sağlık çalışanlarımız önemli bir kısmı yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmaz. Sağlık Bakanı Koca: Saygıdeğer milletvekillerimiz; sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır. Bir kalkan olacaktır. Bu yasa tasarısı oy birliğiyle yasalaşırsa 'korona günlerinin meclisini asla unutmayacağız' diyeceğiz.

BAKAN KOCA SON VAKA SAYILARINI AÇIKLADI "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı."

10 Nisan 2020 tarihine ait sayılar şu şekilde;

yapılan test sayısı: 30.864

vaka sayısı: 4.747

vefat eden kişi sayısı: 98

iyileşen hasta sayısı: 281

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HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 6'YA YÜKSELDİ



Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu.

TOPLAM TEST SAYISI 307.210

TOPLAM VAKA SAYISI 47.029

TOPLAM VEFAT SAYISI 1.006

TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI 1.667

TOPLAM ENTUBE HASTA SAYISI 1.062

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2.423

ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK



Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.



VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER



Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.

HASTALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde taramayı giderek artırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastane yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayının stabil döneme girdiğini rahatça söyleyebiliriz. Bu bizi rahatlatmamalı.

Bakan Koca: "Hastaneye, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını söyleyebiliriz."

SORU - CEVAP



Özellikle şu dönemde pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Pandemi hastası ile ilgilenen tüm çalışanlarımız tavandan maaşını alacak. Bazı branşların bu alanla ilgili olmadığını biliyoruz. Pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan başhekimin yetkisi ile tavandan maaş alacak. Yapılması gereken burada hastalarla ilgili yoğun çalışanların tavandan, diğer personelin çalışanların bu tedavide hizmette yer almasını sağlamak. Bilim Kurulu'nun kararları daha doğrusu tavsiye kararları. Bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olmadığını ben bilmiyorum.

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"ÖNÜMÜZDEKİ 1-2 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"



Bu dönemde taramayı ve test sayısını arttırdığımız bu dönemde vaka sayısının artması normal. Bu dönemde ısrarla söylediğim biz evdeki izolasyonu son derece önemsiyor olmalıyız. İzolasyonu teması ve sosyal mesafeyi mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki 1-2 haftanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Medyada gündem oldu. Özellikle geçen hafta Avrupa Bölge Direktörü ile görüştüğümü ifade etmişti. Türkiye'nin verilerini çok şeffaf paylaştığını söyleyen direktördü. Ve biz bu süreci şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLARI



Bilim Kurulu'na böyle bir durum gelmedi. Fakat ilerleyen günlerde devamı uygulamanın devamı için tekrardan konuşulabilir.

İSTANBUL YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ DOLULUK ORANLARI



Şu anda yoğun bakım oranı %59.5. Normal yatakların doluluk oranı %50.2. Türkiye'deki oran ise %36. 3. Seyrantepe biz hızla devreye girmesini istiyoruz. Yıl sonu olarak hedeflenmişti ve daha erken bitmesi için bir çabamız var. Bu hafta Pendik'teki hastanemizi açtık. İkitelli'deki hastanemizin de bir bölümü açmış bulunuyoruz.



MASKE DAĞITIMI



Bir, PTT üzerinden devam ediyor. İki, eczaneler üzerinden olacak. Biz zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten iş yerinde ve markette çalışanlara ayrıca veriliyor. Mümkün mertebe maskeli de dışarı çıkılmaması. Zorunlu çıkılacaksa maskesiz olmaması.

Sağlık Bakanı Koca: Maske dağıtımı 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yapılmayacak.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ



Yoğun bakım süreci diğer ülkelere göre düşmeye başladı. Entübe hastalarının sayısı giderek azalmaya başladığı artış hızının azalmaya başladığı doğru bir bilgi. İstanbul gibi bir yerde iki kat üç kat artışlar beklersiniz. Fakat böyle artışlar görmememiz bizim için önemli. Önümüzdeki haftalar bu durumu daha net gösterecek.

TÜRKİYE- İSRAİL MALZEME SATIŞI HAKKINDA



Bununla ilgili bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ağırlıklı koruyucu malzemeler merkezli. Önümüzdeki bir kaç günde şekillenmiş olur ve bu konuda yardım etmek istiyoruz.

YURT DIŞINA YARDIM MALZEME GÖNDERİMİ



İngiltere'ye bugün malzeme gönderildi. Koruyucu malzeme ağırlıklı. N95, cerrahi maske ve koruyucu tulum gönderilmiş oldu. 45'ten fazla ülkeye de gönderdiğimizi biliyorsunuz. Çin Bilim İnsanlarının bize ifade ettiği Türkiye olarak sağlık sistemimizin Çin'den daha güçlü olduğunu ve bu süreçte yaklaşımın doğru olduğunu ifade etmiş oldular. Gerçekten Türkiye'ye sağlık çalışanlarımıza güvenelim. Bununla gurur duymalıyız. Çin'de uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir durumun olmadığını hatta biz de daha farklı yöntemlerinde uygulandığını ifade edebilirim.

GAZZE'YE YARDIM YAPILACAK



Gazze'ye de Filistinli kardeşlerimize de yardımlarımız olacak. Üzerimize düşen görevi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Koca: "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok."

PANDEMİ TAKİBİ



Pandemi izleme çok önemli. Takibi aplikasyon indirerek takip ettiğimiz bir sistem. Bunu yaygın bir şekilde devreye soktuk. Önümüzdeki günlerde evlerinden çıkmamasını istediğimiz kişiler için yeni uygulamalar devreye alabiliriz

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