Son dakika | Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor! Corona virüs dolandırıcılarına dikkat

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınıyla birlikte yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkarken, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fırsatçıların oyununa gelmemek için dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNE ULAŞILARAK BANKA HESAPLARI BOŞALTILIYOR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, salgını fırsat bilen dolandırıcıların insanların ilgi duyduğu ve satın almak istediği konularla ilgili web sayfaları üzerinden ilanlar vererek kredi kartı bilgilerini öğrendiğini ve bu şekilde vatandaşların banka hesaplarının boşaltıldığını ifade etti. Ağaoğlu, "Dolandırıcılar en çok talep gören maske, dezenfektan, eldiven gibi ürünlerin fotoğraflarını koyuyorlar. Vatandaşlar da satın alma işlemi yapar gibi kredi kartı bilgilerini karşı tarafa kaptırıyorlar. Ayrıca bu şekilde daha sonra krediler de çekiliyor." dedi.

TAKLİT MARKALARA DİKKAT

Aydın Ağaoğlu koronavirüs sahtekarlarının, salgın önlemleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri üzerinden de dolandırıcılık yaptığını söyledi. Ağaoğlu internetten satış yöntemiyle markaların taklit edildiğini belirterek, "Mağazalarımız kapalı cazip teklifler sunuyoruz denilerek orijinalmiş gibi gösterilen ürünler vatandaşa satılıyor. 700-800 TL olan bir ayakkabı 150 lira etiketle satışa çıkarılarak tüketiciye gönderiliyor. Ama sahte ve taklit 30 TL'lik ayakkabı 3 katına satın alınıyor. Sahtekarların oyununa geliniyor" dedi.

KARABORSACILIK FAALİYETLERİ İLE HAKSIZ KAZANÇ

Aydın Ağaoğlu ayrıca karaborsacılık faaliyetleri ile haksız kazanç elde edildiğine de dikkat çekti. Ağaoğlu makarna ve benzeri gibi ihtiyaç duyulan ürünlerin yüksek fiyatlara satışa sunulduğunu ifade ederek, salgınla mücadelede önemli rol oynayan maske, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin karaborsacılar tarafından esnafa yüksek fiyatlarla verildiğini ifade etti. Ağaoğlu öte yandan büyük internet satış portalları üzerinden de karaborsa fiyatlarla ürünlerin ilanlarının yayınlandığını kaydederek buna site yöneticilerinin müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

"TÜKETİCİLERE DÜŞEN GÖREV KARŞILAŞTIĞIMIZ DURUMLARI YETKİLİLERE BİLDİRMEK"

Ticaret Bakanlığının gelen ihbarları değerlendirerek 198 firma hakkında tutanak düzenleyip 10 milyon liranın üzerinde ceza uyguladığını söyleyen Ağaoğlu, "Şu anda karaborsa yapan yüzlerce firma da takipte. Bunun yanı sıra maske karaborsası, sahte dezenfektan üretimi yapan firmaların faaliyetleri sonlandırıldı. Devlet yetkilileri bu fırsatçı sahtekarlara aman vermiyorlar. Biz tüketicilere düşen görevler karşılastığımız bu durumları yetkililere aktarıp sahtekarların, dolandırıcıların önünün kesilmesıne katkı saglamak olmalı" diye konuştu.