Son dakika | Corona virüs fırsatçılarına af yok! 198 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika haberi geldi. Bakanlık corona virüs salgınının ardından ürünlerde fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti.

Son dakika: Corona virüsü fırsatçılarına darbe! 10 Milyon... | Video

81 İLDE DENETİMLER YAPILDI

Bakan Pekcan daha önce yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünleri fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapıldığına ilişkin başvurular üzerine 81 ilde denetimler yapıldığını söyledi. Denetimler kapsamında tüm illerde bulunan satış yerlerinde, denetime konu ürünlerin Ocak-Şubat 2020 fiyatları ile güncel satış fiyatları tespit edildiğini belirtmiş ve , "28.02.2020-25.03.2020 tarihi itibarıyla Ticaret İl Müdürlüklerimizce denetlenen 'cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda ürünleri' gibi ürünlerin fiyat denetimleri ile ilgili; denetlenen firma sayısı 6 bin 448, denetlenen ürün sayısı ise 13 bin 280'dir. Bu süreçte İl Müdürlüklerimize, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla 31 bin 817 adet başvuru ve ayrıca Bakanlığımıza da CİMER aracılığıyla 2 bin 74 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvuruları yapan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve denetim gereken hususlarda da anında yerinde denetim yapılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.