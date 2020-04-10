Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Para cezası uygulanacaktır

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ili olmak üzere toplamda 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklanan karar sonrası büyükşehirlerde insanlar fırınlara ve marketlere akın etti.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir yuyarıda bulundu. Vali Yerlikaya, "Bu gece 00:00 itibariyle İstanbul'da; 45 bin Polis ve Bekçi, 5 bin 474 Jandarma sokakta 24 saat görev başında. Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." uyarısında bulundu.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan etti!

SON DAKİKA HABERİ: 30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ! İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ŞEHİRLER...