Sözcü’den vicdansız manşet

Sözcü Gazetesi bugün insafsız bir manşet daha attı. İdeolojik körlük içerisinde atılan bu manşetle Sözcü, devlet kurumlarının çirkin ifadede bulunan bürokrata rahip çıkıp aileye sahip çıkılmadığı algısını vermeye kalkıştı.

BAKANLIK VE VALİ HAREKETE GEÇMİŞTİ

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı N.N. Sosyal medyadan geçinebilmek için evden çıkmaları gerektiğini söyleyen aileye "Geber" ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevden alınan N.N. tüm devlet yetkilileri tarafından kınandı. Ayrıca hakkında da soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise mağdur edilen aileyi görüntülü olarak aradı ve "İstanbul Valiliği Kaymakamımız ve Sosyal Destek Grubumuz Vefa ile hep sizlerin yanındayız" mesajı verdi.

GAZETECİ SORUMLULUĞU NEREDE?

Sözcü Gazetesi, Bakanlığını ve valiliğin yani devlet kurumlarının yapılan çirkin ifadeyle ilgili hızlıca harekete geçmesini görmezden gelip bugünki sayında insafsız bir manşet attı.

Sözcü, devlet sanki söz konusu bürokratın çirkin söyleminin üzerine yatmış gibi bir tavır talilınarak olay üzerine devlet yetkililerinin attığı adımları görmezden gelerek "Çocuklarım aç nasıl evde kalayım, GEBER"manşetini attı. Söz konusu bürokratın görevden alındığı ufak puntolarla büyük manşetin yanında geçiştirildi.

İç sayfada algımdevam etti ve "Böyle yöneticilerimiz varmış… Hem de Aile Bakanlığında…. 'Açız' diyen bu kadına 'Geber' dedi" haber duyuruldu.

SÖZCÜ'DEN İDEOLOJİK KÖRLÜK

Bahse konu şahsın çirkin ifadesinden ötürü görevden alındığı ve soruşturma başlatıldığı bilgisi Sözcü'nün iç sayfasında da küçük yere konuldu.

Sözcü'nün vicdansız manşeti ile devletin söz konusu saygısızlığa sahip çıktığı algısını oluşturdu. Fakat tepkile dindirilmek amacıyla görevden alma ve soruşturma gelişmeleri küçük görüldü. Asıl mesaj öanşetten büyük puntolarla verildi.